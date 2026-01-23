瀬戸内地方は寒気や湿った空気の影響で雲が広がっていて、雪の降っているところがあります。23日夜も雪雲のかかるところがあるでしょう。 24日もおおむね曇りで、断続的に雪や雨が降る見込みです。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。海沿いを中心に風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は岡山でマイナス2度、津山でマイナス4度、高松で0度の予想です。平年よりも低い気温が続きます。日中の最高気温は