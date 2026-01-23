マンチェスター・シティの下部組織で育ち、2023年９月にそのシティを離れてチェルシーに加入したコール・パーマーは、ここまで公式戦通算110試合で48得点・28アシストをマーク。プレミアリーグを代表する選手に成長した。その23歳が、マンチェスターに“帰還”するかもしれない。英紙『Daily Express』などによると、パーマーはロンドンでの生活に馴染めず、退団を検討し、マンチェスター・ユナイテッド行きの可能性が浮上し