King & Princeが新ビジュアルを公開し、ファンの注目を集めている。 ■King & Princeの王子様のような白衣装に絶賛の声 【写真】①②「ビジュ良すぎ」永瀬廉、高橋海人のソロビジュ③2王子様のようなキンプリの新ビジュ 他【動画】映画『鬼の花嫁』本予告 King & Princeは、18枚目のシングル「Waltz for Lily」を3月25日にリリースすることを発表した。永瀬廉が吉川愛とのダブル主演で贈る映