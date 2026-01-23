23日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2027枚だった。うちプットの出来高が1394枚と、コールの633枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の222枚（45円安575円）。コールの出来高トップは5万7000円の155枚（20円安830円）だった。 コールプット 出来高