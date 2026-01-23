23日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7370枚だった。うちプットの出来高が4138枚と、コールの3232枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の321枚（12円安52円）。コールの出来高トップは5万7000円の664枚（10円安350円）だった。 コールプット 出来高