23日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は104枚だった。うちプットの出来高が103枚と、コールの1枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の74枚（1円安2円）。コールの出来高トップは6万4000円の1枚（180円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行