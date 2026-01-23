山口県選挙管理委員会は、22日告示された知事選の投票を呼び掛けるキャンペーンを始めました。「みんなで投票、みんなが主役」県庁でキックオフイベントが開かれ、今回のキャンペーンのために県内の若手劇団員で結成された「みんなが主役さ！劇団」が投票を呼びかける寸劇を。また山口大学のサークル「よさこいやっさん！！」が演舞を披露しました。両団体は24日と31日、県内4つの大型商業施設に出向き、買い物