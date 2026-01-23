俳優のペ・イニョクとノ・ジョンウィが出演する韓国ドラマ『宇宙をあげる』が2月4日より、U-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。【写真】かわいい…ペ・イニョク＆ノ・ジョンウィの“1歳の甥っ子”ウジュ同作は、初対面から最悪の相性だった“義理の家族”である男女が、1歳の甥っ子を育てるために突然の同居生活を始めることから物語が動き出す、ロマンティックラブコメディ。『烈