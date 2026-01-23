あす1月24日（土）よる9時 第3話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』。第3話に、アタック西本（ジェラードン）が出演！日本テレビのドラマ初出演となるアタック西本が演じるのは、動物バラエティー番組『ズーズーランド』の司会者役。カリスマモデル・灰沢アリア（シシド・カフカ）が出演する番組に登場し、俳優としても新たな一面を見せる。「若さとは何か？」をテーマに、恋愛や仕事の場面で突きつけら