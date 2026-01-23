中国船舶集団広船国際によると、同社が韓国企業向けに建造している1万800台積載のLNG（液化天然ガス）二元燃料自動車専用運搬船の1番船が、このほどドックを離れたとのことです。これは、中国国内で目下建造されている最大規模の自動車専用運搬船です。この船は、LNGと重油を併用する二元燃料の動力システムを採用し、国際海事機関が定める排出規制Tier?基準を満たしています。全長は230メートル、幅は40メートル、構造喫水は10.5