テレビ東京『ガイアの夜明け』（毎週金曜 後10：00〜）の23日放送回では、「野生と共に生きる！〜駆除に頼らない観光地〜」と題してクマ問題を取り上げる。【番組カット】ここまで進化！GPSや発信器を使ってクマを探すレンジャー昨年秋、東北地方を中心に連日、クマの出没が報じられた。背景には、クマの個体数の増加や、餌となるドングリの凶作、中山間地域で進む過疎化、放置されている柿などの誘因物など、さまざまな要因が