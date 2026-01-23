元乃木坂46でタレントの秋元真夏（32）が23日までに自身のインスタグラムを更新。旅での浴衣ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「白川郷・郡上八幡満喫してきた〜！」と、旅の浴衣ショットを投稿した。最後に「明日の旅サラダで」と宣伝で締めた。ファンからは「可愛すぎる」「素敵」「楽しそうで良き！」などの声が上がった。