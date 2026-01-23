◇卓球全日本選手権シングルス第4日（2026年1月23日東京体育館）一般女子の部の6回戦が行われ、4大会ぶり4度目の優勝を目指した伊藤美誠（スターツ）は横井咲桜（ミキハウス）と対戦し、1―4で敗れて8強入りを逃した。先に行われた5回戦では山室早矢（桜丘高）に大苦戦。第1、2ゲームを連取されるなど追い詰められたが、フルゲームの死闘を制して勝ち上がった。間隔が短い中で横井との一戦を迎え、第1ゲームを奪われる立