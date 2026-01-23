自主練習でキャッチボールする楽天のドラフト1位藤原＝仙台市楽天のドラフト1位新人、藤原聡大投手（花園大）が23日、他の新人選手とともに仙台市で練習を行った。キャンプの1軍スタートが決まり「開幕から1軍に同行し、優勝に貢献できるだけの軸となる投手になりたい」と意気込んだ。海外（国名非公表）修業からこのほど帰国。異国での練習を「同学年と一緒に練習して刺激をもらった」と振り返った。現地では傾斜からの投球練