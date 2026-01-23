◇大相撲初場所13日目（2026年1月23日両国国技館）西前頭4枚目の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）は西12枚目の阿炎（31＝錣山部屋）を突き落とし、10勝3敗とした。先に両手をついて構えた阿炎が立ち合いで右かち上げ。熱海富士は低い体勢から左前みつをつかんだものの、すぐに切れた。阿炎が右へ回り込む動きを見せたものの、左足が流れて前のめりに。そこを熱海富士に突き落とされた。