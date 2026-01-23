富山県射水市本開発の宝くじ売り場「大島イータウンチャンスセンター」から、１９日に抽選が行われた数字選択式宝くじ「ロト６」で１等８６８１万９２００円が５口出た。県内の宝くじ販売を担う中部商事富山支店が発表した。ロト６は、１〜４３の数字の中から六つの数字を選ぶもの。全ての数字を当てる１等の当選確率は、６０９万６４５４分の１。今回の当選番号は「０６、１７、２３、２７、３３、３５」で、１等９口のうち、