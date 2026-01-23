2週間後に迫るミラノ・コルティナ五輪。23日には、女子スキージャンプ日本代表選手たちの代表記者会見が行われました。オリンピックへ4度目の出場となる郄梨沙羅選手は、これまでの大会それぞれが自身のターニングポイントになったことに触れながら「4年間というスパンを軸に日々のトレーニングの積み重ね、日々の生活もそれを軸に回っている実感がある」とコメント。出場権をつかんだ今大会に向けても「これまでの積み重ね