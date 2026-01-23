キャッチボールする横浜ＤｅＮＡの松本＝１１月、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡの松本隆之介投手（２３）が、自身が思う存分投げられる喜びをかみしめながら６年目のシーズンに向かう。「久々のいい感覚。投げていて、本当に楽しいです」。野球少年のように表情を輝かせながら左腕は語る。昨年４月に右前十字靱帯（じんたい）再建手術を受け、昨季はリハビリに費やした。同年秋ごろから本格的な投球を再