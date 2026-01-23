【モデルプレス＝2026/01/23】日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」より、第1弾トレーナー陣が発表。仲宗根梨乃、Kevin Woo、KAITAの参加が決定した。【写真】LAPONE、男女グループ混合の全員集合ショット◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」トレーナー陣発表7月の開催発表以来、大きな注目を集めている本プロジェクトは、“新