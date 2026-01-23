ボートレースファンの思いが詰まった夢の祭典「Ｗオールスター」のファン投票が２３日に始まった。５月５日から１０日までボートレースまるがめで開催されるＧ?「第１１回レディースオールスター」、５月２６日から３１日までボートレース浜名湖で行われる。この両大会に出場するレーサーを決定するファン投票が２３日から２月２０日まで実施される。今年から各ボートレース場、ボートレースチケットショップでの投票は行わ