「ブルペンで立ち投げを受けているんですけど、大学生、社会人の球の質の違い、今まで高校生の球しか受けてこなかったので、そこの部分ではレベルの違い、今年の同期はすごいピッチャーばかりなので、受けている分にはすごいなというのを一番に感じています」。ロッテのドラフト6位・岡村了樹（富島高）は、新人合同自主トレ期間中の1月20日に同2位・毛利海大（明治大）の立ち投げ、1月18日に同5位・冨士隼斗（日本通運）の立