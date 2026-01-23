Image: Polar 2025年9月9日の記事を編集して再掲載しています。スマートウォッチを使う人の多くは、ワークアウトや睡眠など体や生活リズムのデータを収集しつつ、簡単な通知確認やメール返信をしたい人。それがフィットネスウェアラブルになると、機能がよりヘルス系に特化され端末がスリム化。それをもっと厳格に進めていったのが、ディスプレイ非搭載というWhoop。不要なものをいっさい排