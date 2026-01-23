プロ野球・広島東洋カープの新井貴浩監督（48）が2026年1月22日、自身のインスタグラムを更新。毎年恒例の護摩行をする姿を披露した。護摩行とは、護摩木をたいて煩悩を焼き尽くし浄化する修行。「炎を前に決意の表情」この日の新井監督は、炎の前にした護摩行の様子を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#広島」「#広島東洋カープ」「#感謝」「#新井貴浩」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、黒い