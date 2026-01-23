筆者の体験談です。結婚を機に、県外へ引っ越す準備をしていた頃のこと。母の何気ない一言が、私の中に小さな違和感を残しました。 母の一言 「車、Kおじさん（大叔父）にあげることになったよ」そう母に言われた瞬間、私は思わず動きを止めました。結婚が決まり、転勤族の夫に合わせて県外へ引っ越す予定だった私は、使わなくなる車をどうするか、少しずつ考え始めていたところだったのです。 自分の給料で買い、雨の日も風