2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と交流できるイベント「ミャクミャク感謝祭2026 in OSAKA」が、2月16日（月）、SkyシアターMBS（大阪市北区）で開催される。1月22日正午〜1月27日まで、イベント入場券付き商品の抽選申し込み受け付けを行っている。大阪・関西万博会場 東ゲート近くのミャクミャク像は絶好のフォトスポットだった〈2025年4月撮影 大阪市此花区・夢洲〉「ミャクミャク感謝祭」は、大阪