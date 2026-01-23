テレビ東京の角谷暁子アナウンサー(31)が22日、自身のインスタグラムを更新し、「モーニングサテライト」で共演していたキャスター・森山るり(34)との2ショットを公開した。 【写真】これで2児の母＆1児の母麗しい！森山＆角谷アナ 「新人時代ともにモーサテを担当したるりさまと」と顔を寄せ合う仲良し姿。「まさか同い年の子の母になるなんてあの頃は想像もできませんでした」とコメントした。