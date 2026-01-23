¡ü¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò½ä¤ë¥È¥é¥ó¥×È¯¸À¤Ç³ô²Á¤¬Íð¹â²¼¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï17Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¤½£8¥«¹ñ¤Ë2·î¤«¤é10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¤«¤±¡¢6·î¤Ë¤Ï25%¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û±ß°Â¡¦³ô¹â¤ÎÃæ¡¢¹¥Ä´¤Ê¶ä²Á³Ê¤½¤Î¹ÔÊý¤Ï?¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½µÌÀ¤±¡¦µÙ¾ìÌÀ¤±¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏS&P500¤¬°ì»þÌó1.5%²¼Íî¤·¡¢¥À¥¦¤â870¥É¥ë°Â¡¢¥É¥ë¤äÊÆ¹ñºÄ¤âÇä¤é¤ì¤ë¥È¥ê¥×¥ë°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ