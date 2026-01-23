ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの所属俳優による舞台創作プロジェクト「俳優企画」第２弾のタイトルが、「バウンダリーズ」（４月２３〜２６日、東京・ＩＭＭシアターほか）に決定したことが２３日、発表された。ふぉ〜ゆ〜・越岡裕貴、俳優・室龍太、高田翔、今江大地が出演する。昨年の第１弾は、室、高田らが構想段階から参画したオリジナル舞台「カリズマ」を上演。今回は劇作家の大歳倫弘氏が脚本・演出を担当