日本ラグビー協会は２３日、都内で会見を開き、２０３５年のラグビーＷ杯招致へキックオフ宣言を行った。同協会の土田雅人会長は２０１９年以来１６年ぶりのＷ杯日本開催に向け「２０１９年の成功を受けてもう１度日本へ。皆さんとともに素晴らしい大会を作りあげていきたい」と語った。今月１４日に協会はワールドラグビーに対して、男子ラグビーＷ杯２０３５大会を日本で開催したいとする意向を伝え、立候補国協会としての申