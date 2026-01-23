茨城県では現在、観光の魅力を伝える新ブランドコンセプト「ＩＢＡＲＡＫＩｉｓＢｌｏｓｓｏｍｉｎｇ」を展開中。その世界観を体感できる、ＴＶアニメ「薬屋のひとりごと」とのコラボフォトスポットを２４日から３月２２日までの期間限定で、茨城県庁２５階展望ロビー南側に設置した。本フォトスポットでは、「花束を紡ぐように、茨城の多彩な魅力を楽しんでほしい」という思いから生まれたブランドコンセプト「ＩＢＡＲＡ