◆大相撲初場所１３日目（２３日、東京・両国国技館）西前頭１３枚目・友風（中村）が東１０枚目・時疾風（時津風）に押し倒されて４勝９敗となった。締め込みを淡い紫から紺に変えて臨んだ土俵。土俵際で足がもつれ、押し倒しで敗れ９敗目となった。３勝３敗の７日目から１２日目まで１勝５敗と歯車がどこかかみ合わなかった。「気分転換に変えてみました。何かを変えようとかではなく、単に気分転換です」と友風。多くは語