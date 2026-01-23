保健福祉広報協会は、第53回となる「国際福祉機器展＆フォーラム(H.C.R.2026)」の出展受付を2026年1月15日(木)より開始しました。保健福祉広報協会が主催する、アジア最大級の福祉機器の国際展示会。2026年10月に東京ビッグサイトで開催されるこのイベントの、出展企業の募集がスタートしています。 保健福祉広報協会「第53回 国際福祉機器展＆フォーラム(H.C.R.2026)」 会期：2026年10月7日(水)〜9日(金)会場：東