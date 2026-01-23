広島県江田島市では２３日、島の“うまいもの”が一堂に集まる食フェス「島うまＦＥＳ２０２６」を２月８日に開催すると発表した。第１回（２０２５年）はカキ祭と合同で実施。市内外からおよそ７０００人が来場し、大いににぎわった。市内産品を使用したメニューの中から、来場者の投票により「えたじまグルメ王」（グランプリ）を選出するコンテストを開催。グランプリのほかに、カキ部門、食の部門、スイーツ部門の各部門賞