◆卓球◇全日本選手権第４日（２３日、東京体育館）ジュニア女子決勝は１７歳の張本美和（木グループ）が同学年の小塩悠菜（ＪＯＣエリートアカデミー）を３―１で下して、４連覇。「少し疲れたかな。ラスト１年で負けて終わりたくなかった。優勝できてうれしい」と笑顔を見せた。４連覇は石川佳純さん以来史上２人目の偉業。「石川さんは卓球選手としても、人としても尊敬している。同じ記録に並べてうれしい」とはにかんだ