ヤクルトは２３日、今季のスローガンを「燕心全開」（エンジンぜんかい）と発表した。池山隆寛監督は「スワローズのチーム、ファンが一丸となって心のエンジンを全開にして、優勝を目指していきます」と力強く誓った。ファンクラブ会員から募集した１０００を超える応募作から一ケタに絞り込んだ最終候補を見た指揮官が一目で気に入ったといい「バシっと即決でした」と笑みを浮かべた。