◆卓球◇全日本選手権第４日（２３日、東京体育館）女子シングルス６回戦が行われ、過去３度優勝の２５歳・伊藤美誠（スターツ）が、２１歳の横井咲桜（ミキハウス）に１―４で敗れ、８強入りは果たせなかった。全日本のシングルスで１８年、１９年、２２年以来の４大会ぶり４度目の日本一のタイトルに届かず、姿を消すことになった。試合後は「あまり練習できずに入ってしまったので、準備がよくなかったのがあったと思う。