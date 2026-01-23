社会人野球の東芝が23日、横浜市内のグラウンドで練習を公開した。東京六大学野球リーグの慶大でリーグ通算20勝（14敗）を挙げた最速149キロ右腕・外丸は今季から加わり「2年後にプロ入りできるようにもう1回鍛え直したい。満足に投げられるようになりたい」と意気込んだ。慶大での2年秋はエースとして明治神宮大会優勝に導いたが、大学最終年で主将を務めた昨年は調子が上向かず、ドラフトでは指名漏れを経験した。現在はブ