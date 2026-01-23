タレントで実業家の板野友美（34）が23日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「Mood A pois」と書き出した板野。「bag CHANEL」とつづって、美しい景色の中で横たわるプリンセスのようなオフショットを披露した。ファンからは「お美しい」「可愛すぎです」「可愛い大好き癒し」「いつもと違う雰囲気のともちん」「ともちんさんは本当にいつまでもお若くて、変わらず可愛らしいですね」「ともちんの色気にメ