太陽光パネルのリサイクル工場を視察する石原環境相＝19日、東京都大田区環境、経済産業両省は23日、大規模太陽光発電所（メガソーラー）の事業者などに対し、使用済み太陽光パネルのリサイクルに関する計画を事前に届け出るよう義務付ける制度の導入を決めた。大量のパネルが寿命を迎える2030年代後半の原則義務化を目指し、段階的に規制を強化する方針だ。両省が事前に定めた審査基準を満たさなければ、計画の変更を勧告、命