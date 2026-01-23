ジュニアの部男子で初優勝し喜ぶ川上流星＝東京体育館卓球の全日本選手権シングルス第4日は23日、東京体育館で男女の5、6回戦が行われ、女子で4連覇が懸かる早田ひなや初優勝を目指す張本美和らが勝ち上がって、8強入りした。小学6年生で12歳の松島美空は5回戦で橋本帆乃香に1―4で敗れ、小学生で初の16強入りはならなかった。優勝経験のある伊藤美誠と平野美宇はともに6回戦で敗退した。男子は昨年覇者の松島輝空や2年ぶり