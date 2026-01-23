東京電力ホールディングスの労働組合が2026年春闘で、全社員の年収水準を5％引き上げるよう会社側に求める執行部案を固めたことが23日分かった。長引く物価高を理由に昨年要求の4％から上積みする。柏崎刈羽原発6号機（新潟県）の再稼働に向けた取り組みや福島第1原発の廃炉作業への貢献をアピールする。組合員に執行部案を示し、2月中旬に正式決定する。労使交渉を経て3月の妥結を目指す。東電は福島第1原発事故後、社員の