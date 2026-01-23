アメリカのトランプ大統領は22日、カナダのカーニー首相に対し、自身が主導する世界の紛争解決などに取り組む「平和評議会」への参加の呼びかけを取り消すとSNSで表明しました。カナダカーニー首相「率直に言う。我々は断絶の真っ只中にいる」20日、ダボス会議でこう述べ、法に基づく国際秩序は「もう機能しない」などと演説したカナダのカーニー首相。トランプ氏やアメリカの名指しは避けたものの、国際協調に背を向けるトラン