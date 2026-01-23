ママから離れパパのいる「鳥羽水族館」へ。セイウチの女の子が仲間入りです。 【写真を見る】鳥羽水族館にメスのセイウチ｢いちこ｣が仲間入り 大分のママから離れ…パパがいる三重にお引越し 今後はショーにも参加？ 三重の鳥羽水族館にやってきたのは、2024年4月に生まれたメスの「いちこ」。大分の水族館のメスと鳥羽水族館のオスの「ポウ」との子どもです。 「好奇心旺盛」な女の子 「いちこ」は現在、体長約1.9メ