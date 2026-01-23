全国清涼飲料連合会（全清飲）は1月14日に新年賀詞交歓会を開催し、業界の持続的な発展に向けて情報発信などに取り組むことを共有し合った。冒頭あいさつを行った本庄大介会長は「昨年は清涼飲料が日常の潤いと健康を支える存在として、社会的役割の重要性を再認識する一年となった。夏場は観測史上最高の猛暑となったほか、6月から職場における熱中症対策が義務化となったことも合わせ、水分補給の需要が高まった」と振り返る