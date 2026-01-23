北海道警察は2026年1月23日、警察署長会議を開催し、2026年度の重点目標などについて確認しました。会議には全道の警察署長や各方面本部長など約160人が参加し、道警の友井昌宏本部長が2026年度の重点目標として、特殊詐欺の検挙や交通死亡事故の防止などを挙げました。 特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は、2025年の1年間で51億円にのぼっていて、友井本部長は「特殊詐欺をはじめとする多岐にわたる悪質事犯に深く関