２２日夜、兵庫県尼崎市の県道で、血を流した男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察は、現場に戻ってきた５０歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕、男は酒を飲んで運転したことを認めているということです。２２日１１時すぎ、尼崎市武庫町の県道で、近くに住む西村通さん（７１）が頭から血を流して倒れているのがみつかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、事故の数十分後に現場に現れた