ＤｅＮＡのドラフト１位・小田康一郎内野手（２２）＝青学大＝ら新人６選手が２３日、都内のＤｅＮＡ本社を訪問した。小田らは南場智子オーナー（６３）に、選手としての目標を色紙に記して、プレゼンテーション。それぞれの熱意を南場オーナーに伝えて、激励された。その後、同オーナーはルーキーに向けて、ＤｅＮＡ本社の事業に関することや、ファンの大切さやプロとしての心構えなど、多岐にわたって講義。「プロとは何か