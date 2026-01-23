巨人の若林楽人が２３日、ジャイアンツ球場で自主トレを行った。今オフはブルージェイスに移籍した岡本和真内野手の合同自主トレに初弟子入りした。師匠からは口酸っぱく「トレーニングをめっちゃやったほうがいい」と助言を受けたという。「『バット振らなくていいからフィジカルのトレーニング』と。ウォーターバックを使ったり、動作的な打撃につながるトレーニングです。打撃ももちろんやったうえで、見ながら吸収できるこ