巨人の育成練習が２３日、Ｇタウンで行われ、フリアン・ティマ内野手がフリー打撃でバックスクリーン直撃を含む３本のサク越えを放った。２１スイング目をバックスクリーンに直撃させるとスタンドのファンからどよめきが起きた。ティマは昨季２軍で１０６試合に出場し打率２割５分２厘、８本塁打だった。