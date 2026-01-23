女優の長谷川京子が、２３日に自身のＳＮＳを更新。“朝活”姿を公開した。インスタグラムに「朝８時スタートのピラティス」と記し、グレーのタンクトップに黒のレギンス姿でスタジオ内のマシンの上に膝立ちする姿やポーズを取ったショットをアップ。「いつもは早くて９時スタート、だったのだけど、朝の太陽ってこんなに清々（すがすが）しくて気持ち良いんだ」とつづった。この投稿には「美しい」「素敵なボディー」「努力